S&P500 постарается не скатиться в коррекцию

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 14 февраля на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. На динамику повлияла публикация разочаровывающих данных о розничных продажах за декабрь, которые сократились на 1,2%, несмотря на праздничный сезон, показав максимальный темп снижения с 2009 года на фоне торговой напряженности с Китаем. Этот результат привел к новому всплеску тревожности по поводу замедления роста экономики США.

S&P500 в очередной раз протестировал отметку 2750 п., но недостаток «бычьего» настроения развернул индекс вниз. В результате он опустился на 0,27%, до 2746 пунктов. Наибольшее падение показали сектор потребительских товаров (-1,22%), финансовый (-1,16%) и промышленный (-0,59%). Dow Jones снизился на 0,41%, а NASDAQ закрылся символическим ростом на 0,09%.

Акции Nvidia прибавили в цене 4,2% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал. Выручка компании снизилась на 24%, до $2,21 млрд, прибыль на акцию сократилась на 48%, до $0,92. Несмотря на достаточно слабые результаты, рынок отреагировал на них позитивно. Как полагает топ-менеджмент Nvidia, во втором полугодии объем заказов из Китая восстановится, что позволит распродать скопившуюся на складах продукцию. Кроме того, Nvidia заключила контракт с Google на развитие дата-центров по всему миру с использованием своей последней линейки чипов. В связи с этим выручка от дата-центров может превысить самые смелые ожидания.

Индекс доллара опустился на 0,2%, до 96,92 п. Ослабление доллара спасло евро от тестирования в паре с ним уровня $1,1216 — минимума 2018 года.

Оптимизм на мировых площадках ослаб. Расхождения Вашингтона и Пекина по вопросам взаимной торговли могут помешать достижению скорого прогресса в проходящих в КНР переговорах. Китай рассчитывает, что его обещание закупить крупные партии полупроводников и других товаров, произведенных американскими компаниями, смогут ослабить торговую напряженность и убедить Трампа продлить тарифное перемирие. Рынки по-прежнему надеются, что глава Белого дома рассмотрит возможность отсрочки ввода новых тарифов на китайские товары на 60 дней после 1 марта. В противном случае можно ожидать очередного всплеска волатильности и снижения основных индексов. Индекс S&P500 при реализации такого сценария может опуститься до 2640 п.

Положительные настроения участников рынка сменились новой волной опасений относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой, хотя президент подписал соглашение, которое позволяет продолжить работу правительства. Негатив связан с намерением Трампа ввести в США режим чрезвычайного положения, чтобы получить весь объем финансирования, который, по его мнению, необходим для строительства барьера на южной границе страны. Это решение только усилит всплеск волатильности на фондовом рынке.

Фондовые площадки АТР завершили вчерашние торги снижением в пределах 1,2–2%, отступив от четырехмесячных максимумов, так как данные из Китая вызвали обеспокоенность по поводу увеличения в стране дефляционного давления. Европейские фондовые индексы открылись разнонаправленно. Великобритания объявила, что не намерена пересматривать сделку и отклонит свои запросы о дополнительных уступках в поддержку Ирландии, что только усиливает неопределенность, связанную с Brexit.

Перед длинными выходными в Штатах аппетит к риску на рынке отсутствует. Спрос на безопасные активы увеличивается: доходность по десятилетним казначейским облигациям США снизилась до 2,65%. Золото растет на 0,3%, до $1318 за тройскую унцию. «Индекс страха» VIX движется вверх.

По нашим прогнозам, в ходе предстоящей торговой сессии индекс широкого рынка постарается закрепиться выше 200-дневной скользящей средней, находящейся на уровне 2741. В противном случае возможен новый виток коррекции.

Нефть марки Brent протестировала максимум с середины ноября — $65 за баррель на фоне заявлений ОПЕК о дальнейшем сокращении добычи. Полагаю, что в краткосрочной перспективе цены на нефть продолжат консолидироваться в диапазоне $63–65 за баррель.

Из макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes о числе действующих буровых установок (на прошлой неделе оно равнялось 854). В случае снижения этого числа нефть может получить кратковременный позитивный импульс.

До открытия основной сессии за квартал отчитается PepsiCo, от которой ждут роста прибыли. Кроме того, результаты PepsiCo могут превзойти слабые показатели ее основного конкурента Coca-Cola благодаря более диверсифицированной выручке.