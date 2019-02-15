Российский рынок акций отыгрывает потери

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу, 15 февраля, после волны распродаж, спровоцированной новостями о внесении в Конгресс США законопроекта об антироссийских санкциях, российский рынок акций отыгрывает потери. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов прибавляет около 0,7%. Долларовый бенчмарк РТС восстановился на 1,2% до 1170 п. Однако дальнейшее восстановление российского рынка пока остается под вопросом.



Настроения на глобальных площадках испортились в отсутствие прогресса на переговорах между США и Китаем в Пекине. Тем не менее, инвесторы все еще надеются, что введение новых тарифов на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 марта, будет отложено. Кроме того, пессимизма добавила неутешительная статистика по розничным продажам в США в декабре, которая показала рекордное падение продаж с 2009 года, что было воспринято как один из признаков замедления роста американской экономики. А сегодня инвесторы еще и обеспокоились намерениями президента США Дональда Трампа объявить о чрезвычайном положении в стране после подписания соглашения с Конгрессом, чтобы получить дополнительное финансирование на строительство пограничной стены. Азиатские и американские фондовые индексы завершили торги в минусе. Спрос на развивающихся рынках ослаб, на защитные активы, напротив – вырос. Золото подорожало до $1320 за тройскую унцию.



Курс доллара США сегодня скорректировался вниз до 66,7 руб./$. Поддержку российской валюте оказывают цены на нефть Brent, которые пытаются повторно протестировать отметку $65 за баррель. Тем не менее с учетом всего спектра неопределенности на рынке, связанного с дальнейшим ростом мировой экономики, я не ожидаю, что цены на нефть Brent в ближайшее время смогут преодолеть обозначенную отметку. Помимо всего прочего, поднявшаяся новая санкционная волна в отношении России в среднесрочном периоде будет гнать рубль, скорее, вниз, чем вверх. Но в ближайшее время курс доллара США, вероятно, попытается консолидироваться в области 66,5-67,5 руб./$. По евро на ближайший период прогнозируется уровень 75-76 руб./€.