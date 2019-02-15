SAP AG: Долгосрочный успех на рынке программного обеспечения

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:



После отчета за четвертый квартал, в котором компания превзошла все ожидания, был представлен новый прогноз до 2023-го, предполагающий рост выручки на 42%, до 35 млрд евро.



Последние шесть лет компания постоянно улучшает свои результаты, в частности наращивает выручку, удерживая маржу EBIT стабильно выше 20%. Это позволяет ей опережать по прибыльности и устойчивости таких конкурентов, как Oracle, Workday, Salesforce и другие.



Несмотря на то, что компания превзошла ожидания рынка по выручке, EPS недотянула до прогноза 0,14 евро. Это стало причиной падения котировок SAP на 4%. Негативно инвесторы отреагировали и на план реструктуризации, реализация которого требует затрат в пределах 800-950 млн евро. Большая часть этих расходов будет учтена в результатах за первый квартал 2019 года, что может повлиять на показатели операционной прибыли и EPS. Тем не менее данные расходы уже с 2020-го позволят SAP ежегодно экономить 750-850 млн евро. Результаты компании за 2018 год превзошли ее собственные прогнозы, хотя они несколько раз повышались. В прошлом году SAP приобрела Qualtrics — разработчика ПО для сбора и хранения данных, что позволит компании выйти на новый рынок. SAP пересмотрела свой прогноз с учетом всех показателей и включила в него Qualtrics. К 2020 году SAP ожидает выручку в размере 26,8-29,2 млрд евро, притом что ранее речь шла о 28-29 млрд евро. К 2023-му компания планирует заработать в виде выручки 35 млрд евро.



С 3 января котировки SAP AG отскочили от локального тренда, продемонстрировали рост на 10% и преодолели важный уровень сопротивления 88 евро. 10 января был пробит нисходящий тренд, который берет свое начало в сентябре 2018 года. С 8 февраля 12 аналитиков обновили свои рекомендации. Половина из них советует покупать акции SAP AG с целевой ценой выше 110 евро. На данный момент их котировки тестируют уровень 92,5 евро. Его преодоление откроет бумаге путь к 97 евро.



