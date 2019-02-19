Ключевой темой для российского рынка продолжает оставаться санкционная история

Из-за выходного дня в США торговая активность на мировых рынках слабая. По-прежнему в центре внимания торговые переговоры США и Китая, очередной раунд которых продолжится на уровне министров и заместителей 21-22 февраля в Вашингтоне. Как и прежде существенных заявлений о результатах консультаций рынок не ждет, что, впрочем, не мешает инвесторам сохранять оптимизм. Не исключено, что в ближайшей перспективе фокус в торговых противостояниях сместится от КНР в сторону ЕС после того как Д. Трамп получил доклад Министерства торговли США об импорте автомобилей из Европы, что может обернуться заградительными пошлинами в размере 25%. У президента есть 90 дней для принятия окончательного решения. Сейчас мировой авторынок выглядит слабо. Продажи автомобилей в Европе снижаются пятый месяц подряд, а в Китае в январе падение составило 17,7% (минимумы с 2012г.). О слабой динамике спроса рапортовали и автопроизводители США. Ограничения лишь добавят негатива к проблеме замедления темпов мирового экономического роста.

При этом позитивной новостью для мировых рынков может стать информация о возможном скором прекращении сокращения баланса ФРС США, с которым регулятор «окончательно определится на ближайших заседаниях». Это решение связано не с мерами по стимулированию экономики, а с сокращением резервов коммерческих банков на депозитах ФРС. Важна также и структура активов, изменение баланса в пользу коротких бумаг позволит оперативно реагировать на внешние шоки.

Ключевой темой для российского рынка продолжает оставаться санкционная история. Министры иностранных дел ЕС вчера в ходе обсуждения пришли к консенсусу о необходимости санкций в адрес России из-за ситуации в Керченском проливе, но ограничились расширением санкционного списка физических лиц, включив в него еще 8 причастных к инциденту человек. Официально о санкциях будет объявлено позднее. Дополнительную информацию предоставил журналистам и соавтор нового законопроекта по санкциям Б. Менендес, который заявил о том, что в проекте отсутствуют какие-либо ограничения на проект Северный поток-2, а конгрессмены концентрируют свое внимание прежде всего на санкциях на внешний госдолг РФ.

Сегодня индекс Мосбиржи на наш взгляд способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС и в среднесрочной перспективе для индекса МосБиржи ближайшей целью, является возвращение к отметке в 2500 пунктов.

Роман Антонов, Промсвязьбанк