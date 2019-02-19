Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 февраля: 2 819,8701 руб/1 г золота и 33,3900/1 г серебра
19 февраля 2019
ЦБ РФ с 19 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 819,8701 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3900 руб.
- 1 грамм платины - 1 716,6899 руб.
- 1 грамм палладия - 3 105,3799 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7101 р. (0,24%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,7501 р. (1,58%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
68,6300 р. (2,26%).
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