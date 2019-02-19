Российский рынок акций не показывает выразительной динамики

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 19 февраля российский рынок акций слаб и не показывает выразительной динамики. Рублевый фондовый индекс МосБиржи консолидируется вблизи 2473 п., достигнутых накануне. Долларовый индикатор РТС балансирует неподалеку от 1175 п. Скорее всего, российский фондовый рынок в отсутствие ориентиров и новостей не найдет сил для роста. Наиболее вероятным видится закрытие индекса МосБиржи в области 2460-2480 пп.



Внешний фон нейтрален. Европейские и азиатские фондовые индексы показывают разнонаправленное движение, но в целом изменения незначительны. На мой взгляд, инвесторы предпочтут занимать выжидательную позицию до тех пор, пока не появится какая-либо информация о результатах торговых переговоров США и КНР, на этот раз из Вашингтона. Главным образом,инвесторов волнует разрешение принципиальных разногласий по технологическим вопросам между участниками. Ведь в случае, если разногласия не будут устранены, с 1 марта против китайских товаров будут введены новые тарифы.



Курс доллара США продолжает колебания в интервале 66-67 руб./$ на фоне попыток цен на нефть Brent стабилизироваться в области $66-66.5 за баррель. В ближайшее время поводов для движения нефти в ту или иную сторону может не найтись, в связи с этим и в отсутствие новостей о санкциях можно ожидать колебаний рубля в диапазоне 66-67 за 1$.