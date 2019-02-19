Американо-китайские переговоры заряжают инвесторов позитивом

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник, 18 февраля, основные фондовые площадки были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. В пятницу, 15 февраля, американский фондовый рынок закрылся ростом в пределах 0,6–1,7% на фоне ожиданий, что в ходе переговоров по внешнеторговым вопросам между КНР и США к крайнему сроку (1 марта) удастся заключить предварительное соглашение либо договориться о продлении перемирия.



Индекс S&P500 закрылся на уровне 2775 пунктов, прибавив 1,09%. Наибольший рост продемонстрировали промышленный сектор (1,34%), а также здравоохранение (1,47%) и финансы (2,02%).



Акции PepsiCo (NASDAQ: PEP) выросли на 2,95% после публикации финансовых результатов за четвертый квартал, которые совпали с ожиданиями аналитиков. В текущем году компания планирует провести реструктуризацию, расходы на которую составят $800 млн, в связи с этим в 2019 году можно ожидать снижения ее прибыли. Более того, вполне вероятно увеличение затрат на маркетинг и расширение линейки продукции, как и у конкурента Coca-Cola, поскольку объем продаж газированных напитков сокращается. PepsiCo может вызвать дополнительный интерес у инвесторов, рассчитывающих на получение дивидендной доходности в условиях неопределенности на мировом рынке. Рассчитываем на повышение в текущем году дивидендной доходности до 3,5%.



Оптимизм по поводу возобновления торговых переговоров с 19 февраля поддерживает мировые площадки. Си Цзиньпин отметил прогресс, достигнутый в ходе диалога на прошлой неделе, так что есть надежда на продвижение по многим вопросам. При этом приоритетная задача — разрешить технологические разногласия. Если же соглашение между Пекином и Вашингтоном не будет подписано до 1 марта, то с большой вероятностью действующие пошлины сохранятся еще на какое-то время, поэтому ралли на финансовых рынках вполне может продолжиться.



Что касается внутриполитической ситуации в США, то шестнадцать штатов подали федеральный иск против администрации Трампа, после того как он ввел в стране чрезвычайное положение с целью получить дополнительное финансирование на построение стены вдоль южной границы. Скорее всего, судебный процесс приведет к срыву исполнения декларации о чрезвычайном положении, а сами тяжбы будут продолжительными. Это негативно повлияет на предвыборные позиции самого Трампа на следующей президентской кампании. Полагаю, что отмена решения о чрезвычайном положении будет воспринята рынком позитивно.



Фондовые площадки АТР торгуются разнонаправленно. Европейские индексы снижаются на фоне заявлений ЕЦБ об отказе от повышения процентных ставок в качестве первого шага для преодоления более глубокого спада в регионе. Сезон отчетности для банков Великобритании начался не слишком удачно: результаты HSBC Holdings Plc не оправдали прогнозов.



Аппетит к риску скорее отсутствует. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США опускается ниже 2,67%. Котировки золота поднялись на 0,5%, до $1329 за тройскую унцию.



Утром фьючерс на S&P 500 торговался на уровне пятничного закрытия 2776 п. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней торговой сессии диапазон для индекса широкого рынка составит 2750–2800 п.



Нефть марки Brent торгуется выше $66,0 за баррель — максимума с середины ноября. Этому способствуют сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Полагаю, что в краткосрочной перспективе цены на нефть могут закрепиться в коридоре $64–67 за баррель.



До открытия основной сессии квартальную финансовую отчетность представит Walmart. Ожидается, что прибыль ритейлера останется на уровне четвертого квартала 2017-го, а выручка повысится примерно на 2%. В прошлом году Walmart ориентировался на продажи онлайн. Компания вкладывает значительные средства в развитие данного сегмента, поэтому увеличение оборота электронной коммерции выступит важным показателем для инвесторов. Стоит отметить, что онлайн-продажи в США в четвертом квартале 2018 года выросли на 8,4%, а в офлайне сократились на 1,2%. На дальнейшую динамику акций Walmart также повлияет ее прогноз: если ожидания будут сохранены или улучшены, котировки получат позитивный импульс.