Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 2 829,8799 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра
20 февраля 2019
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 829,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5500 руб.
- 1 грамм платины - 1 730,4301 руб.
- 1 грамм палладия - 3 154,3601 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,0099 р. (0,35%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,48%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,7401 р. (0,80%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
48,9801 р. (1,58%).
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