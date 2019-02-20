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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 2 829,8799 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра

20 февраля 2019
ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 829,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,5500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 730,4301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 154,3601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,0099 р. (0,35%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,48%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7401 р. (0,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9801 р. (1,58%).

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