Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 февраля: 2 829,8799 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 20 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 829,8799 руб.

1 грамм серебра - 33,5500 руб.

1 грамм платины - 1 730,4301 руб.

1 грамм палладия - 3 154,3601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,0099 р. (0,35%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,48%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,7401 р. (0,80%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,9801 р. (1,58%) .

dims

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/ СИА /

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