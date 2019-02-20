Рубль поддерживают налоговый период, цены на нефть и аукцион ОФЗ

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В среду 20 февраля инвесторы на российском фондовом рынке почувствовали себя более уверенно в отсутствие информации по санкциям. В результате рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов прибавил около 0,7% и консолидируется в районе 2475 п. Долларовый бенчмарк РТС подрос на 1% до 1185 п. Предполагаю, что рост отечественного рынка акций сегодня ограничится достигнутыми отметками.



Внешний фон нейтрален. Инвесторы на глобальных рынках замерли в ожидании результатов очередного раунда торговых переговоров США и КНР. Новости о том, что ряд противоречий между странами сохраняется при том, что 1 марта - дата введения новых тарифов на китайские товары - неумолимо приближается, не могут сильно порадовать инвесторов. Соответственно, на рынках наблюдается снижение аппетита к рисковым активам. Нефть Brent скорректировалась вниз под отметку $66 за баррель, но в краткосрочной перспективе прогнозируемый диапазон $65-67 за баррель по нефти Brent остается актуальным.



Котировки НОВАТЭКа сегодня подросли с открытия торгов на 1,3% до 1108 руб. за обыкновенную акцию на сильных показателях отчетности по МСФО за 2018 год. Компания показала рост выручки на 42,6% в прошлом году до 831,8 млрд рублей, а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415,3 млрд руб., увеличившись на 61,9% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, компания отразила в отчетности запуск производства СПГ на первых трех очередях завода «Ямала СПГ». Рост финансовых показателей был также сопряжен с благоприятными макроэкономическими условиями, обеспечившими рост цен реализации газа. Бумаги НОВАТЭКа еще могут подрасти до 1200 руб. за акцию.



Курс доллара США опустился под отметку 66 руб./$ и пытается закрепиться там. Подспорьем для отечественной валюты выступает налоговый период, высокие цены на нефть и очередной аукцион по размещению ОФЗ. Тем не менее в условиях повышенных санкционных рисков дальнейшее укрепление рубля выглядит маловероятным. Для евро остается актуальным диапазон 74,5-75 за 1€.

