S&P500 в активном поиске опоры



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 19 февраля на американских фондовых площадках закрылись небольшим ростом. Индекс NASDAQ поднялся на 0,19%, S&P500 прибавил 0,15%, достигнув 2779 пунктов. Наибольший рост продемонстрировали отрасль сырья и материалов (+0,58%), а также сервисный и коммунальный сектора, прибавившие 0,47% и 0,54% соответственно. Dow Jones завершил день практически без изменений.



Недавние пессимистические настроения, предполагавшие снижение розничных продаж, были нивелированы финансовыми результатами Walmart за четвертый квартал. Акции розничного гиганта поднялись на 2,21%, поскольку его продажи и доходы оказались лучше прогноза. Объем реализации в США увеличился на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Интернет-продажи выросли на 43%, что особенно порадовало инвесторов, так как приоритетным направлением компании выступает именно онлайн-торговля.

Опасения участников рынка были связаны с падением в декабре совокупных розничных продаж на 1,2% по сравнению с уровнем ноября, на который приходятся наибольшее объем продаж в связи с «черной пятницей» и Киберпонедельником. Однако год к году показатель вырос на 2,3%. Таким образом, декабрьское снижение не стоит воспринимать как тревожный сигнал для ритейла или как признак замедления американской экономики.



Неопределенность по поводу торговых отношений США и Китая притормозила рост на фондовых площадках, так как оптимизм насчет перспектив внешней торговли и будущей прибыли компаний уже практически отыгран. Стоит отметить, что сезон отчетов походит к концу. Более 80% компаний представили свои финансовые результаты, показав рост прибыли в среднем на 13,1% по сравнению с годом ранее. Однако в текущем квартале ожидается ее снижение на 2,2% из-за внешнеторговых конфликтов.



Сегодня инвесторы ожидают публикацию протокола FOMC, в котором будут представлены дальнейшие направления монетарной политики ФРС. Полагаем, что если инфляция в США или экономический рост не выйдут на более высокие уровни, то поводов для повышения процентной ставки в текущем году не будет и ФРС сохранит «голубиную» риторику. Это позитивным образом скажется на настроениях инвесторов.



Торги в Юго-Восточной Азии закрылись ростом, основанным на вере в достижение договоренностей между США и Китаем по вопросам внешней торговли. Европейские фондовые индексы стартовали в небольшом плюсе. Их дальнейшее движение в основном будут определять публикации финансовых результатов европейских банков. Судя по всему, ралли на рынке Старого Света заканчивается.



Аппетит к риску на фондовых площадках скорее отсутствует. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США снизилась до 2,65%. Цены на золото сохраняют «бычий» тренд и направляются к психологически значимому уровню $1350 за тройскую унцию.



Перед открытием основной сессии фьючерс на индекс S&P500 торгуется немного ниже 2780 пунктов, на уровне вчерашнего закрытия. По нашим прогнозам, потенциал роста индекса широкого рынка ограничен 2790 пунктами, а сегодняшние торги он проведет в диапазоне 2750–2790.