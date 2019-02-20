Уход Honda из Великобритании еще больше ослабит экономику страны

Honda закроет свой единственный британский автомобильный завод к 2022г., столкнувшись с проблемами снижения спроса на дизельные автомобили и неопределенности по поводу Brexit.



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Автомобильная промышленность Великобритании находится в упадке: инвестиции в нее за прошлый год сократились вдвое, до $761,8 млрд. Это объясняется острой проблемой, которая появится в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС и заключается в повышении ВТО тарифов на торговлю со странами Евросоюза. Более того, возможно усиление таможенного контроля и задержки поставок, что приведет к дефициту комплектующих.



Honda производит около 10% всех автомобилей в Великобритании. Полагаю, уход компании с рынка еще больше ослабит экономику страны, негативно повлияв на сектор автомобильной промышленности, а также оставив без работы 3500 сотрудников, так как вряд ли в условиях снижающихся темпов роста будут создаваться новые рабочие места. В связи с осложнениями во внешней торговле и оттоком инвестиций ВВП страны может снизиться c 1,8% в 2017-м на до 1,5% в 2018–2019 годах.



Однако для компании уход из Британии не окажется столь негативным. Решение об этом связано в первую очередь с реструктуризацией бизнеса и закрытием неэффективных подразделений. Операционная маржа Honda на рынке ЕС составляет менее 1% за квартал, закончившийся 31 декабря. С учетом этого полагаю, что Brexit, выступил вторичным фактором, так как в связи с ним компания потеряет бесплатный доступ на европейский рынок. Но это некритично, поскольку недавно ЕС и Япония заключили соглашение о свободной торговле на основе которого, экспорт автомобилей в Евросоюз становится более экономичным, чем раньше. Импортные тарифы между странами были снижены с 10% до 0. В связи с этим необходимость в производственных мощностях на территории ЕС уменьшается. Полагаю, данное решение значимым образом на акциях компании в краткосрочной перспективе не отразится.