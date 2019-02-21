Аналитики Альфа-Банка: ФРС взяла паузу, но является ли это изменением долгосрочных приоритетов политики, покажут ближайшие месяцы

В конце января ФРС смягчила риторику, по всей видимости, опасаясь негативного влияния нескольких факторов. Во-первых, если в 2018 году действия Трампа создавали неопределенность для других стран, то в 2019 году шатдаун и введенный режим чрезвычайного положения уже напрямую касаются экономики США. Во-вторых, континентальная Европа переживает не лучшие времена; наконец, нерешенная проблема Brexit рискует нанести удар по рынкам в конце марта. На этом фоне желание ФРС взять паузу понятно, но является ли это изменением долгосрочных приоритетов политики, покажут ближайшие месяцы, отмечают аналитики Альфа-Банка.

ФРС США смягчила риторику…

В самом конце января ФРС кардинально смягчила риторику. На заседании 30 января она анонсировала возможность пересмотра своих планов по сокращению баланса. Как отметил председатель ФРС Д.Пауэлл в своем комментарии, нормализация баланса ФРС закончится раньше и на более высоком уровне, чем планировалось изначально. Можно сказать, что такое решение выглядит реакцией на сохраняющиеся риски торговых войн, слабую экономическую статистику еврозоны и неопределенность во внутренней экономической повестке. Однако учитывая, что торговые ограничения являются, по сути, проинфляционным фактором, сценарий повышения ставок не следует сбрасывать со счетов. В этой связи следует отметить, что с конца января фондовый рынок США вырос всего на 5%, то есть продемонстрировал довольно слабую реакцию на действия ФРС. Теперь вопрос заключается в том, в какой степени ФРС изменит план сжатия своего баланса: первоначально ожидалось, что нормализация баланса закончится на уровне около $2,5 трлн, но теперь рынок ожидает, что баланс ФРС стабилизируется на уровне $3,5 трлн против

текущих $4,1 трлн и по сравнению с $4,5 трлн на максимуме. По оценкам экспертов, каждые $0,2-0,3 трлн сокращения баланса ФРС транслируются в повышении ставки на 25 б.п.; таким образом, потенциал повышения ставки ФРС стал примерно на 0,75-1,00 пп. меньше. Соответственно, если ранее рынок ждал как минимум 2 повышения ставки в 2019 году, то сейчас консенсус-прогноз, согласно Bloomberg, - это одно повышение до 2,75%; на 2020 г. рынок ждет неизменной ставки . Аналитики Альфа-Банка ожидают, что дальнейшие планы ФРС прояснятся после марта, когда будет лучше понятен весь контекст мировых рисков 2019 года.

…в ответ на непредсказуемость внутренней ситуации в США

Неопределенность внутренней ситуации в США является важным фактором, усложняющим нормализацию политики ФРС. 15 февраля Д.Трамп с целью получения финансирования для строительства «мексиканской стены» подписал решение о введении режима чрезвычайного положения (ЧП). Этот режим регулируется законом «National Emergencies Act» от 1976 г. и фактически дает президенту США ряд полномочий в обход Конгресса, которые позволят ему собрать сумму в $8,1 млрд. В целом, так же как и шатдаун, режим ЧП не является новым событием для США – с 1976 г.

президентами было введено 59 режимов ЧП - тем не менее, это первый прецедент, когда причиной ввода ЧП является отказ Конгресса профинансировать нужды президента. В целом, можно говорить о том, что если в 2018 году действия Трампа создавали большую неопределенность для других стран, то в 2019 году его действия имеют прямые последствия непосредственно для американской экономики. Так, по оценкам, негативный эффект от недавнего шатдауна на экономику США составил больше, чем оценивалось изначально, или около $11 млрд, что эквивалентно 0,2 пп. квартального роста ВВП США.

Слабость Европы также могла заставить ФРС смягчить риторику…

Ситуация в континентальной Европе также выглядит фактором, который мог заставить ФРС смягчить тональность своих комментариев. Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС снижался на протяжении всего 2018 года и уже достиг уровня 50,5, по состоянию на февраль 2019 г., что является минимумом с 2014 г. Розничные продажи по итогам декабря 2018 г. упали на 1,6% м/м, что стало крупнейшим снижением с мая 2011 г.; промпроизводство сократилось в декабре на 0,9% м/м против прогноза спада на 0,4% м/м, что стало самым серьезным замедлением с 2008 г. Кроме того, недавно еврокомиссия снизила прогноз роста экономики еврозоны с 1,9% г/г до 1,3% г/г на 2019 год. Хотя все эти цифры однозначно говорят о слабости экономики ЕС, все же есть ряд

факторов, которые могут переломить данную тенденцию: (1) Большинство экономик еврозоны продолжают проведение стимулирующей фискальной политики. В Германии планируются повышение пенсии и выплаты по пособиям на детей, Италия собирается внедрить концепцию гарантированного базового дохода, а в Испании минимальный размер оплаты труда может быть повышен в этом году на 22%. Как ожидается, это может позволить ускорить рост ВВП еврозоны с 0,2% кв/кв в 1П19 до 0,4% г/г во 2П19; (2) Ожидается рост инвестиционной активности в этом году. Согласно опросу INSEE, французские компании планируют на 10% г/г увеличить объем инвестиций в этом году; (3) Хотя с политической точки зрения ситуация в Европе остается напряженной, это не меняет кардинально

политического расклада в основных странах ЕС. Так, согласно последним опросам, проведенным во Франции, даже несмотря на недавние протестные движения, большинство населения все равно бы вновь проголосовало за Э.Макрона как президента; это, в свою очередь, усиливает вероятность того, что он продолжит реализовывать экономическую политику. Несмотря на то, что 15 февраля премьер-министр Испании объявил о роспуске парламента и о проведении досрочных выборов, политическая ситуация в Испании сейчас складывается таким образом, что партия «евроскептиков» вряд ли сможет выиграть выборы или получить какое-либо существенное количество голосов в новом правительстве.

… как и риски, связанные с Великобританией

Текущее развитие ситуации в Великобритании выглядит еще одним существенным фактором риска, который мог быть учтен в решении ФРС. В своей публикации от 20 декабря 2018 г. мы писали, что базовым сценарием по Brexit является ожидание достижения договоренности между Т.Мэй и парламентом Великобритании, т.е. ее план будет одобрен, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Однако, согласно текущим опросам, вероятность такого развития событий значительно снизилась и сейчас составляет всего 60%. Согласно британским СМИ, сейчас все чаще начинает обсуждаться возможность пересмотра результатов референдума, особенно, учитывая, что разрыв

между желающими остаться в ЕС и желающими Brexit значительно расширился в последние месяцы. Главная дискуссия сейчас складывается вокруг плана оппозиции, которая предлагает провести новый референдум. Основная идея в том, что население Великобритании само может решить, поддерживать ли план Т.Мэй, оставаться ли в ЕС или выходить из ЕС без соглашения. Данный план имеет два преимущества: во-первых, это может дать основание для того, чтобы отложить выход из ЕС, и во-вторых, возможно, что большинство населения проголосует за то, чтобы остаться в ЕС. Но для проведения второго референдума остается мало времени и не факт, что эта опция устроит большинство политического истеблишмента, так что к концу марта нервозность мировых финансовых рынков значительно увеличится.