Комментарии

«Быки» в ближайшие сессии могут протестировать 2500 пунктов по индексу МосБиржи

20 февраля 2019

В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе за час до закрытия основные индексы прибавляли до 0,7%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней закрытия вторника. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.15 поднялся на 1,1%, достигнув 2486 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Норильского никеля и Новатэка, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались РусАгро и МРСК Волги потерявшие 1,7% и 1,8% соответственно. После очередного тестирования уровня 2450 пунктов по индексу МосБиржи, рынок предпринимает попытку восстановиться к сопротивлению, расположенному на уровне 2500 пунктов. Пока можно говорить о том, что индекс МосБиржи закрепился в диапазоне 2450 – 2500 пунктов, а для выхода из него может понадобиться существенный повод. При этом уже в ближайшие сессии, в случае сохранения умеренно позитивного внешнего фона, «быки» попытаются протестировать верхнюю границу этого диапазона. 

На валютной секции Московской биржи, несмотря на очередную попытку коррекции на рынке энергоносителей, рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро потеряли порядка 0,3%, отступив до 65,6 и 74,4 рубля соответственно. Отметим, что пара USD/RUB, после роста на прошлой неделе, достаточно быстро вернулась в диапазон 65,5 – 66 рублей. С одной стороны, игроки вспомнили о росте цен на нефть. С другой, рубль поддерживает приближение налогового периода, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке и способствует отступлению доллара. Однако для более существенного снижения американской валюты, на наш взгляд, необходимо возобновление полноценной позитивной динамики в «черном золоте». 

Богдан Зварич, Промсвязьбанк


/ СИА /
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