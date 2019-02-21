CVS слабо отчиталась за 4-й квартал 2018 года

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

CVS Health представила данные о выручке и скорректированной прибыли на акцию за последний квартал 2018 года. Эти показатели составили $54,4 млрд и $2,14 соответственно, в обоих случаях превзойдя ожидания рынка. Однако компания получила убыток в размере $2,2 млрд в бизнес-сегменте, ориентированном на долгосрочный уход. В результате убыток по GAAP оказался равен $421 млн. Этот бизнес продолжает переживать не самые лучшие времена, и покупка Omnicare в 2015 году себя не оправдала. Компания была приобретена с премией чуть ниже 10%, за $11,2 млрд в общей сложности. CVS Health увеличила операционные расходы, что вызывает сомнения в целесообразности последней сделки компании – поглощении Aetna за $68 млрд в прошлом году. Также CVS Health дала достаточно пессимистичный прогноз на 2019 год, что только укрепляет мнение о том, что сделка с Aetna была ошибкой.

В остальных направлениях бизнеса CVS ситуация намного лучше. Рост продаж в same-store оказался на 5,7% выше ожиданий на рынке. Реструктуризация и внедрение Aetna в основной бизнес успешно завершилась. CVS Health в прошлом году зафиксировала повышение операционной маржинальности на 2,5% — на 3,3% меньше, чем годовой рост выручки. Я оцениваю квартальные результаты CVS Health как слабые, поэтому пока не советую рассматривать ее акции на предмет инвестиций.