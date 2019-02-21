Комментарии

В четверг индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2500 п.

21 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

20 февраля основные российские индексы прибавили 1-1,5%. Оптимизм на локальном рынке может быть обусловлен отсутствием негативной информации о санкциях. Завтра не исключена консолидация вблизи уровней сегодняшнего закрытия и возможно тестирование психологического уровня 2500 п. индексом Московской биржи и 1200 п. индексом РТС.

Компания «НОВАТЭК» представила отчет о финансовых результатах, на фоне которого акции выросли на 2,7%, однако потенциал роста котировок ее бумаг отграничен отметкой 1200 рублей за акцию.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские индексы закрылись в плюсе. Инвесторы, вероятно, верят в то, что страны придут к долгосрочному торговому соглашению. Однако оптимизма на американском рынке, на первый взгляд, не хватает. В первый час торговой сессии индекс S&P500 замер возле вчерашней цены закрытия –2780 п.

Полагаю, что основным драйвером для мировых площадок выступит публикация протокола FOMC о дальнейших направлениях денежно-кредитной политики ФРС. Если ФРС объявит о сокращении баланса на фоне сохранения процентной ставки, то следует ожидать негативную реакцию рынка, так как данные действия подразумевают ужесточение монетарной политики.

Нефть Brent консолидировалась около $66 за баррель. В отсутствие триггеров роста цены на нефть могут закрепиться в коридоре $65-$67 за баррель до конца недели.

Нефтяные котировки и налоговый период поддерживают рубль, пара USD/RUB старается закрепиться на уровне 65,5 руб./$, однако дальнейшее укрепление рубля сдерживают геополитические риски. Наиболее вероятный диапазон для рубля 65,5-66,5 руб./$ в краткосрочной перспективе.
 


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