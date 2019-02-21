Российский рынок смог показать сильный рост

Мировые индексы на утро четверга торгуются в зеленой зоне, сохраняя оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем. «Минутки» ФРС не оказали существенное влияние на инвесторов.

Две ведущие мировые экономики приблизились к заключению торговой сделки, но еще остается ряд не решенных вопросов. По данным Reuters представители США и Китая приступили к подготовке шести меморандумов, отражающих основные принципы и условия для урегулирования конфликта. В тоже время это не означает, что финальная сделка близка к подписанию, вероятность провала остается существенной т.к. их условия вполне могут оказаться неприемлемыми для КНР. Неопределенности добавляют и противоречивые заявления Д. Трампа, готового перенести дедлайн на поздний срок и торгового представителя Р. Лайтхайзера, который намерен решить вопрос до 1 марта.

Члены комитета FOMC пока не пришли к окончательному решению по поводу прекращения сокращения баланса, но уверены, что оно наступит в этом году, что тем самым должно снять опасения с его негативным влиянием на экономику и финансовый рынок. Регулятор также склоняется к сохранению ключевой ставки на текущем уровне, т.к. возросшие внешние риски, которые включают в себя замедление европейской и китайской экономик, по-прежнему в центре внимания. Между тем ситуация на рынке труда и уровень инфляции остается стабильной, что не исключает одного повышения ставки в этом году. В целом, можно говорить о том, что уклончивые заявления ФРС продолжают ранее намеченный путь по завершению трехлетнего цикла ужесточения монетарной политики.

Сегодня в центре внимания предварительные PMI в сфере услуг и промышленности стран Еврозоны за январь, ухудшение которых в очередной раз подкрепит опасения замедления экономики региона. Другим событием, которое может повлиять в том числе и на российский рынок, станет доклад спецпрокурора Р. Мюллера по расследованию «русского следа» на выборах 2016г. Публикация вероятно состоится на следующей неделе.

Российский рынок в ходе вчерашних торгов смог показать сильный рост, индекс МосБиржи приблизился к отметке в 2490 пунктов. Отсутствие новой информации о санкциях позволяет рынку фокусироваться главным образом на внешнем фоне, который остается умеренно позитивным и подкрепляется стабильными ценами на нефть. Сегодня ждем, что индекс МосБиржи сможет продолжить позитивную динамику и протестировать отметку в 2500 пунктов, выход выше пока же маловероятен.

Роман Антонов, Промсвязьбанк