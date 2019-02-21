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Рост торговли в январе выглядит сильным, но вряд ли он сохранится надолго

21 февраля 2019

Оборот розничной торговли вырос на 1,6% г/г в январе 2019 г., но учитывая рост реальных зарплат на 0,2% г/г
и снижение реальных доходов на 1,3% г/г, аналитики Альфа-Банка ожидают ухудшения динамики данного показателя в ближайшие месяцы. 

Рост оборота розничной торговли составил 1,6% г/г в январе, но, судя по всему, он ослабнет в ближайшие месяцы

Хотя в январе оборот розничной торговли продемонстрировал вполне ожидаемое замедление роста, его рост
составил 1,6% г/г против 1,2% г/г и 1,0% г/г, согласно ожиданиям аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозу соответственно. По двум причинам эксперты считают этот результат сильным. Во-первых, январская цифра роста сильно не отличается от роста оборота розничной торговли на 2,6% г/г в 2018 г. и на 2,3% г/г в декабре прошлого года, несмотря на ускорение инфляции практически в два раза с середины 2018 г. Во-вторых, текущая динамика доходов скорее указывает на то, что рост торговли должен был быть слабее – реальные зарплаты выросли всего на 0,2% г/г в январе против 2,9% г/г в декабре, реальные располагаемые доходы снизились на 1,3% г/г. Аналитики считают, что за сильной цифрой по обороту розничной торговли в январе может стоять рост расходов населения в период новогодних каникул из-за снижения зарубежной туристической активности – ослабление рубля с 57 руб./$ в январе 2018 г. до 67 руб./$ в январе 2019 г., возможно, могло снизить предпочтение россиян к путешествиям. Если это действительно так, то сильный результат за январь – это всего лишь разовое явление и в ближайшие месяцы следует ожидать дальнейшего ослабления оборота розничной торговли.

Инфляция ускорилась всего до 5,0% г/г в январе, указывая на слабость потребления

Дополнительным косвенным подтверждением того, что рост потребления не такой уж устойчивый, является то, что ускорение инфляции в начале этого года не было столь сильным как ожидалось. Тот факт, что рост цен составил всего 1,0% м/м и 5,0% г/г в январе указывает на весьма скромный трансмиссионный эффект от ослабления рубля (по нашей оценке, ниже 10%) и умеренный эффект от повышения НДС. По данным ЦБ, эффект от повышения НДС на рост цен может оказаться вблизи нижней границы прогнозного диапазона в 0,6-1,5%. Аналитик Альфа-Банка предполагают, что инфляция ускорится в марте-апреле лишь до 5,5-5,6% г/г и слабый спрос – это главный фактор, который ограничивает рост инфляционного давления.

Динамика реального сектора отражает его зависимость от сектора добычи полезных ископаемых

В отличие от розничного сегмента динамика отраслей в январе явно была слабой. Промпроизводство выросло на 1,1% г/г, и этот рост был обеспечен сектором добычи полезных ископаемых, который вырос на 4,8% г/г, нейтрализуя снижение выпуска в обрабатывающей промышленности. Аналитики считают подобную картину структурной проблемой; хотя правительство смогло ослабить свою финансовую зависимость от сектора добычи полезных ископаемых, и цена на нефть, балансирующая бюджет, составила примерно $50/барр. в конце 2018 г., рост промпроизводства все также остается связан с сектором добычи полезных ископаемых. Кроме того, строительство, которое, по последней оценке Росстата, выросло на 5,3% г/г в 2018 г., сейчас снова стагнирует, хотя в 2018 г. динамика этого сектора также частично была связана с сырьевыми проектами.

ЦБ нет необходимости повышать ключевую ставку

Исходя из январской статистики можно сделать два вывода. Во-первых, как и ожидали аналитики, опасения по поводу повышения ключевой ставки преувеличены, растет вероятность того, что она будет сохранена на неизменном уровне в течение этого года. Во-вторых, траектория роста в 2019 г. совершенно не ясна – потребительский тренд, как и ожидалось, замедляется, и аналитики Альфа-Банка подтверждают прогноз роста потребления домохозяйств на 1,5% г/г на этот год. Тем не менее, повышение роли сектора добычи полезных ископаемых, которое очевидно, исходя из структуры роста промпроизодства и роста инвестиций, снижает степень прогнозируемости роста и ставит его в зависимость от крупных проектов. Учитывая ожидания того, что рост оборота розничной торговли будет замедляться, аналитики подтверждают осторожный взгляд на 1К19; они также не меняют прогноз роста ВВП на 0,8% г/г на 2019.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка
Валерия Волгарева, аналитик Альфа-Банка


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