Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 февраля: 2 849,4199 руб/1 г золота и 33,4100/1 г серебра
21 февраля 2019
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 849,4199 руб.
- 1 грамм серебра - 33,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 744,6899 руб.
- 1 грамм палладия - 3 171,7800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,5401 р. (0,69%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1400 р. (0,42%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,2599 р. (0,82%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,4199 р. (0,55%).
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