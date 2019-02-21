Российский рынок снижается на нейтральном внешнем фоне

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 21 февраля российский рынок акций снижается на нейтральном глобальном фоне. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи так и не смог протестировать критический уровень в 2500 п. Индекс РТС не дошел до 1200 п. и спустился вниз. Полагаю, что закрытие фондовых индикаторов произойдет в рамках достигнутых уровней, 2460-2480 пп. по индексу МосБиржи и 1190-1200 пп. по индексу РТС. На мой взгляд, геополитический фактор выступает главным препятствием к более сильному, чем накануне, росту российского рынка акций.

По результатам опубликованной отчетности по МСФО «Газпром нефти» котировки акций компании подрастали на 1,7%. В целом отчетность смогла порадовать инвесторов: при росте выручки на 28,7% скорректированная EBITDA подросла на 45,1%, а чистая прибыль на 48,7% до 376,7 млрд рублей. Маржа по EBITDA компании улучшилась с 28,5% по итогам 2017 года до 32,1% по итогам 2018 года. Инвесторов также интересовали результаты чистой прибыли, которые предполагают, что дивидендные выплаты по итогам 2018 года могут составить 131 млрд рублей, что эквивалентно 27,5 рублей на акцию и предполагают 8%-ную дивидендную доходность.

Внешний фон нейтрален. Инвесторы продолжают торговать в режиме ожидания результатов переговоров США и КНР, тогда как протокол по итогам последнего заседания ФРС США подтвердил намерения регулятора сохранять «терпеливость» в отношении ставки.

Нефть марки Brent подросла до $67 за баррель после коррекции, в ходе которой котировки углеводородного сырья европейского сорта опускались до $65 за баррель. В отсутствие драйверов роста и наличия неопределенности по итогам переговоров между США и КНР более стремительную динамику в ближайшее время, возможно, мы вряд ли увидим.

Курс доллара США попытался стабилизироваться в области 65,5 руб./$, но, учитывая геополитические риски, не считаю, что рубль имеет значительный потенциал к укреплению. Думаю, что в ближайшей перспективе он сохранит колебания в диапазоне 65,5-66,5 за 1$.