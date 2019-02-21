Инвесторы ждут хороших новостей из Пекина

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



21 февраля американские фондовые индексы продемонстрировали менее уверенный рост, чем в начале недели: Dow Jones прибавил лишь 0,03%, NASDAQ поднялся на 0,24%, а S&P500 подрос на 0,18%, до 2784 пунктов. Лидерами роста стали сырьевой (+1,69%), промышленный (+0,49%) и финансовый (+0,58%) сектора. В аутсайдерах оказались представители индустрии недвижимости (-0,66%).



Протокол заседания FOMC успокоил инвестсообщество: документом подтверждается отказ от намерения активно повышать процентные ставки в связи с неопределенностью в отношении дальнейшего развития глобальной экономики.



CVS Health слабо отчиталась за четвертый квартал 2018 года. Выручка компании составила $54,4 млрд, превзойдя консенсус, как и скорректированная прибыль. Однако компания увеличила операционные расходы и ухудшила прогноз на текущий год, что вызывает сомнения в целесообразности поглощения ею Aetna за $68 млрд.



Мировые площадки сохраняют оптимизм в отношении разрабатываемой США и Китаем серии меморандумов о взаимопонимании. До конца этой недели планируется обсудить шесть соглашений по ключевым вопросам, однако рассчитывать, что до 1 марта конфликт будет разрешен, затруднительно. Вероятно, Дональд Трамп проявит гибкость и предложит продлить период перемирия, если на текущей неделе в переговорах будет достигнут прогресс.



Фондовые площадки Юго-Восточной Азии, за исключением японской, торгуются в минусе. Европейские фондовые индексы открылись разнонаправленно на фоне сообщения о том, что швейцарский банк UBS оштрафован на $5 млрд по делу о мошенничестве.



Доходность по десятилетним казначейским облигациям США превысила 2,66%. Цена на золото снижается на 0,5%, до $1341 за тройскую унцию. Индекс доллара опустился до 96,4 п., что свидетельствует об усилении оптимистичных в отношении внешнеторгового конфликта между США и Китаем. Таким образом, аппетит к риску у инвесторов присутствует.



Фьючерс на индекс S&P 500 поднялся выше 2790 пунктов. По нашим прогнозам, сегодня возможно тестирование психологически значимого уровня 2800 пунктов, однако для закрепления выше необходимы сильные драйверы, одним из которых может выступить принятие меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Пекином. В ходе предстоящих торгов S&P500 будет колебаться в пределах 2780–2800.



Нефть марки Brent торгуется около $67 за баррель, однако драйверы для дальнейшего роста на текущий момент отсутствуют. Полагаю, закрепление выше $67 за баррель возможно в случае успешных итогов китайско-американских переговоров. В краткосрочной перспективе ожидаю, что цена на нефть останется в диапазоне $65–67 за баррель.



Из макроэкономических данных сегодня стоит обратить внимание на данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США. Ожидается снижение показателя на 6%, до 225 тыс. Совпадение прогнозного результата с фактическим позитивно скажется на динамике фондовых индексов.



Сегодня стало известно, что IPO Lyft на NASDAQ может пройти в конце марта, хотя точная дата пока неизвестна. В последнем раунде венчурных инвестиций компания оценивалась в $15 млрд, а на сегодня диапазон ее оценки составляет $18–30 млрд.



Перед открытием рынка отчет о финансовых результатах представит Domino's Pizza. Ожидается рост выручки компании на 22%, так как сегмент фастфуда остается привлекательным, несмотря на падение розничных продаж в США. Свою отчетность представит также Scientific Games. Прогноз предполагает увеличение выручки на 6% за счет основных приложений, включая Jackpot Party Social Casino, и установки новых лотерейных систем. Однако торговый конфликт США и Китая может вынудить компанию ухудшить свои прогнозы, что окажет давление на котировки ее акций.