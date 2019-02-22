Наиболее вероятный диапазон для рубля 65,5-66,5 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг, 21 февраля, основные российские индексы растеряли 0,5-1%. Падение бенчмарков к вечеру ускорилось из-за негативного открытия торгов на американских площадках. В ходе завтрашней торговой сессии ожидается продолжение коррекции индексов. Диапазон по индексу Мосбиржи на завтра: 2450-2480 п., РТС – 1150-1190 п.



Внешний фон на текущий момент приобрел негативную окраску. Американские индексы открылись падением около 0,5% из-за слабых экономических данных. Нефть марки Brent консолидировалась около $67 за баррель, драйверы роста отсутствуют. Ожидаю движение цены в интервале $65-$67 за баррель в ближайшей перспективе.



Рубль пытается закрепиться ниже 65,5 руб./$. Поддержку рублю оказывают нефтяные цены и налоговый период. Однако после заявлений о возможных антироссийских санкциях рубль остается по-прежнему уязвимым, поэтому дальнейшего укрепления рубля ожидать, наверное, не имеет смысла. Наиболее вероятный диапазон для рубля 65,5-66,5 руб./$ в ближайшей перспективе.

Завтра отчет о финансовых результатах по МСФО за 2018 год представит ритейлер «Лента», однако вряд ли это скажется на акциях компании. Ожидаются слабые результаты, так как «Лента» раскрыла показатели чистых продаж вместе с операционными результатами за четвертый квартал, после которых акции снизились на 7%.