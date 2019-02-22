Курсы валют ЦБ РФ на 22 февраля: 65,5149 руб/доллар США и 74,3332 руб/евро
22 февраля 2019
ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 65,5149 руб.
- 1 евро - 74,3332 руб.
- 10 китайских юаней - 97,5127 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0252 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0369 р. (0,05%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,1509 р. (0,15%).
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