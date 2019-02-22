Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 февраля: 2 813,1699 руб/1 г золота и 33,7900/1 г серебра
22 февраля 2019
ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 813,1699 руб.
- 1 грамм серебра - 33,7900 руб.
- 1 грамм платины - 1 727,8700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 082,7800 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,2499 р. (1,27%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3800 р. (1,14%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,8199 р. (0,96%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
89,0000 р. (2,81%).
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