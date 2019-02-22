Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 февраля: 2 813,1699 руб/1 г золота и 33,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 813,1699 руб.

1 грамм серебра - 33,7900 руб.

1 грамм платины - 1 727,8700 руб.

1 грамм палладия - 3 082,7800 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,2499 р. (1,27%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3800 р. (1,14%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,8199 р. (0,96%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,0000 р. (2,81%) .

dims

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/ СИА /

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