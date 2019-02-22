Комментарии

Российский фондовый рынок приступил к росту

22 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу, 22 февраля, российский рынок акций после короткой консолидации на достигнутых накануне уровнях приступил к росту. Рублевый индикатор Мосбиржи поднялся на 0,7% до 2485 п. Долларовый бенчмарк РТС вплотную подбирается к 1200 п. Однако более активный рост котировок на отечественном рынке акций сегодня маловероятен. Не предполагаю, что индексу Мосбиржи удастся дойти до 2500 п., а индекс у РТС успешно протестировать 1200 п.

На глобальных площадках наблюдаются смешанные настроения в преддверии сегодняшней встречи президента США Дональда Трампа и Лю Хэ, так как до критического срока введения новых тарифов в отношении китайских товаров остается мало времени. Аппетит к риску, в целом, присутствует, но его сложно назвать высоким в условиях неопределенности по соглашениям, которые должны разрешить торговый спор двух крупнейших экономик мира.

Курс доллара США в отсутствие негативных новостей пытается закрепиться в районе 65,5 руб./$. Рубль продолжает находиться при поддержке сильных цен на нефть Brent и налогового периода, но из-за санкций потенциал его укрепления выглядит ограниченным. Прогнозируемый диапазон по рублю на ближайшее время при условии сохранения благоприятной конъюнктуры – 65,5-66,5 за 1$. Для евро актуален интервал 74-75,5 руб./€.

«Лента» отчиталась по МСФО за 2018 год. Финансовые результаты оказались сложно охарактеризовать как сильные. Темпы роста выручки в 2018 году снизились, и снижение доходов, судя по скромным планам расширения торговых площадей компании, в 2019 году продолжится. Компания зафиксировала в 2018 году снижение маржи по EBITDA с 9,7% до 8,8%, чистая прибыль «Ленты» также снизилась на 11,1% из-за разовых налоговых выплат в 2017 году. Считаю, что котировки расписок компании в настоящий момент находятся на справедливых уровнях, потенциал роста отсутствует.


/ СИА /
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