Инвесторов тревожат макроданные

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Американский фондовый рынок 21 февраля закрылся снижением, которое вызвала слабая макроэкономическая статистика. Так, стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии ушел в отрицательную область и составил -4,1, притом что прогноз предполагал положительный результат, равный 14. Столь резкая просадка говорит об ухудшении ситуации в производственном секторе. К тому же объем заказов на товары длительного пользования немного отстал по темпам роста от ожидаемых значений. Все эти данные вызвали новый виток тревожности по поводу замедления американской экономики.



В результате Dow Jones вчера опустился на 0,4%, NASDAQ — на 0,39%, S&P500 потерял на 0,35% и завершил торги на отметке 2775 пунктов. Наибольшее падение (-1,55%) продемонстрировал энергетический сектор.



Акции Domino's Pizza обвалились на 9,2% после выхода слабого квартального отчета. Компания отразила в своем релизе рост прибыли до $111,6 млн и повышение выручки до $1,08 млрд, но оба этих результата оказались хуже ожиданий рынка. Однако негативная реакция инвесторов на отчетность выглядит преувеличенной, поскольку доля компании в индустрии доставки пиццы составляет 31%, что делает ее одним из самых сильных игроков своего сегмента.



Сегодня должна состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером КНР Лю Хэ. Оптимизм участников мировых рынков сменяется настороженностью по поводу принятия меморандума о взаимопонимании между США и Китаем, так как до конца объявленного ими перемирия остается всего неделя. Если сторонам удастся найти компромисс хотя бы по некоторым из обсуждаемых вопросов, можно ожидать продления текущих условий еще на несколько недель, до встречи Трампа и Си в марте.



Азиатские индексы сегодня движутся разнонаправленно. Европейские фондовые площадки открылись в плюсе. Позитив на них внесла новость о том, что премьер Великобритании Тереза Мэй попросила о трехмесячной отсрочке Brexit. Участники торгов ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги, посвященного дальнейшему курсу монетарной политики европейского регулятора.



Спрос на безопасные активы в конце недели увеличивается. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США незначительно снижается и составляет 2,68%. Цена на золото растет на 0,1%, до $1329 за тройскую унцию. Таким образом, аппетит к риску выражен довольно слабо.



Перед началом основной сессии фьючерс на S&P500 находится в зеленой зоне и торгуется около 2780. По нашим прогнозам, сегодня индекс останется в диапазоне 2750–2780 пунктов.



Нефтяные котировки закрепились около $67 за баррель, завершая вторую неделю в плюсе. Драйвером роста для них остается сокращение добычи странами ОПЕК, а также оптимизм относительно переговоров между Пекином и Вашингтоном. Сдерживающим позитивную динамику нефти фактором выступают данные об увеличении запасов сырой нефти в США до 3,672 млн баррелей. В краткосрочной перспективе мы ожидаем закрепления нефтяных котировок в коридоре $64–67 за баррель.



Сегодня стоит обратить внимание на отчет Baker Hughes о числе действующих буровых установок в США. На данный момент оно составляет 857. Снижение их количества способно придать дополнительный кратковременный позитивный импульс ценам на черное золото.

