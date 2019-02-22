Комментарии

Акции Domino’s Pizza вернутся к уровню $277 в течение шести месяцев

22 февраля 2019

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Domino’s Pizza отчиталась за четвертый квартал 2018 года. Выручка компании увеличилась на 21,4%, до $1082 млн, ввиду смене стандартов бухучета на Accounting Standards Codification 606. Прибыль выросла на 19,6%, до $111,6 млн, благодаря более низкой, чем годом ранее, налоговой ставке. Рынок негативно отреагировал на этот отчет: акции Domino’s Pizza упали более чем на 9%. Причиной стали более низкие, чем ожидалось, продажи same-store в США: он выросли лишь на 5,6% при прогнозе 7,2%. На за пределами американского рынка продажи в сопоставимых точках также недотянули до консенсуса: их повышение составило 2,4% против ожидаемых 4,2%.

Однако негативная реакция рынка преувеличена, поскольку бизнес Domino’s стабильно развивается. За последние восемь лет сопоставимые продажи в США повысились на 7,4%, а в мире — на 6,2%. Доля Domino’s Pizza на рынке доставки пиццы равна 31%, что делает ее одним из самых сильных игроков на рынке. Полагаю, что текущее падение котировок избыточно и акции компании могут вернуться на уровень $277 в течение шести месяцев.


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