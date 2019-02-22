Девять важных событий будущей недели: чем нас удивят Великобритания, Канада и Молдова?

На будущей неделе ожидаются важные заявления от политиков и ключевых фигур мировой экономике, а также, как обычно, статистика. Мы расскажем вам в обзоре о том, на какие события следует обратить внимание и ответим на вопросы:

· К чьим заявлениям и публичным выступлениям на следующей неделе будет прислушиваться рынок?

· Какие страны представят оценку своего ВВП?

· Чем россиянам будет интересен понедельник?

Понедельник

В понедельник, 25 февраля, важных событий в мировой экономике не ожидается. Однако накануне, 24 февраля, на пост-советском пространстве произойдет важное событие, на которое россиянам следует обратить внимание. Речь идет о парламентских выборах в республике Молдова. Победа проевропейских партий на выборах, в случае, если она состоится, может привести к внутриполитическому кризису и ухудшению отношений с Россией. Такая ситуация может в краткосрочном аспекте негативно повлиять на курс рубля. И наоборот, если в парламенте будет большинство, заинтересованное в улучшении отношений с Россией, курс рубля может вырасти. В связи с этим событием мы ожидаем волатильности в паре USD/RUB на уровнях в 65,2-67 руб. за доллар, а в пареEUR/RUB – в 74-75 руб. за евро.

Вторник

Во вторник, 26 февраля, состоятся ежемесячные слушания отчета Банка Англии по инфляции перед парламентом Соединенного Королевства. Чем оптимистичнее окажется отчет, тем лучше для британской национальной валюты. Прогнозируем коридор значений пары GBP/USD в 1,298-1,31 доллара за один фунт стерлингов.

Вечером в Конгрессе США начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он расскажет о перспективах монетарной политики регулятора. Если тон выступления окажется «голубиным», то есть глава Федрезерва приведет аргументы в пользу того, что с новым повышением процентных ставок не надо спешить, доллар по отношению к мировым валютам может ослабнуть.

Среда

В среду, 27 февраля, в Великобритании премьер-министр Тереза Мэй выступит перед парламентом и расскажет о том, каких результатов она смогла добиться в ходе недавних переговоров в Брюсселе по поводу «сделки» с ЕС в ходе Брекзита. Дедлайн по Брекзиту, назначенный на 29 марта, неумолимо поджимает, но «сделки», то есть компромисса с Евросоюзом по условиям Брекзита у правительства Мэй так и нет. Если парламент опять не одобрит условия выхода Британии из ЕС, курс фунта стерлингов может упасть по отношению к доллару.

Во второй половине дня выйдут данные по инфляции в Канаде за январь. Напомним, что в декабре 2018 года инфляция в Канаде выросла на 2% к аналогичному периоду прошлого года. Пара USD/CAD может колебаться в диапазоне 1,316-1,321 канадских долларов за доллар США.

Четверг

С утра в четверг, 28 февраля, Швейцария представит данные по ВВП за четвертый квартал 2018 года. Напомним, что в третьем квартале рост швейцарского ВВП составил 2,4% в годовом исчислении. Вероятно, что за четвертый квартал результаты не будут сильно отличаться от этого уровня. Актуальный диапазон торгов в паре USD/CHF может составить 0,998-1,002 швейцарских франков за доллар США.

Пятница

В пятницу, 1 марта, прямо с утра можно будет ознакомиться со свежими данными по рынку труда Японии в январе. В Стране восходящего солнца безработица традиционно очень низкая, страна находится практически на уровне полной занятости. Напомним, что в декабре безработица затронула только 2,4% трудоспособного населения. Более низкая безработица может умеренно повлиять на курс иены. По нашему мнению, на следующей неделе пара USD/JPY может торговаться в интервале 110,48-111 иен за доллар.

Днем в еврозоне выйдут данные по уровню безработицы за январь (в декабре безработица в еврозоне составила 7,9% трудоспособного населения), а также по инфляции потребительских цен за февраль. Евро уже давно пытается расти, но политика и слабые данные не позволяли ему это сделать. На будущей неделе пара EUR/USD может показать движения в диапазоне в 1,132-1,137 доллара за евро.

А вечером можно будет ознакомиться с данными по темпам роста ВВП Канады за четвертый квартал 2018 года. В третьем квартале канадский ВВП показал рост на 2% в годовом выражении. Чем лучше будет статистика, тем больше она повлияет на рост канадского доллара.

Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари