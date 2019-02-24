Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 февраля: 2 785,1201 руб/1 г золота и 33,5100/1 г серебра
24 февраля 2019
ЦБ РФ с 23 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 785,1201 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5100 руб.
- 1 грамм платины - 1 748,2700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 123,7200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,0499 р. (1,00%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2800 р. (0,83%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,4000 р. (1,18%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,9400 р. (1,33%).
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