Коридор для рубля на следующей неделе: 65,5-66,5 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



22 февраля российский рынок акций отыгрывает вчерашнее падение и закрывается с ростом более 0,5%. Ожидаю в понедельник открытие российского рынка на уровне сегодняшнего закрытия. Дневной диапазон по индексу Мосбиржи составит 2450-2490 п., по индексу РТС 1170-1200 п.



Внешний фон позитивный. Американский рынок открылся с ростом около 0,5%. Сегодня планируется подписание меморандума о взаимопонимании, в связи с которым увеличились ожидания о торговом перемирии США и Китая. Европейский рынок торгуется в плюсе, несмотря на слабые макроэкономические данные Германии.



Цены на нефть стабилизировались выше $67 за баррель. Дальнейший рост сдерживают данные о запасах сырой нефти в США из-за опасений растущего предложения в США и отсутствия достаточного спроса. Драйвером роста может выступить отчет Baker Hughes о числе буровых установок в США в случае сокращения буровых установок. Ожидаю движение цены на нефть в коридоре $65-$68 за баррель в ближайшей перспективе.



Рубль пытается закрепиться ниже 65,5 руб./$. Основную поддержку рублю оказывает налоговый период, а также оптимизм на нефтяном рынке. Полагаю, коридор для рубля на следующей неделе 65,5-66,5 руб./$.



Акции НЛМК выросли на 0,9% после заявления о том, что будет пересмотрена дивидендная политика. Менеджмент компании рекомендовал направить на выплату дивидендов $502 млн. Таким образом, дивидендные выплаты за последний квартал 2018 года составят примерно 5,5 руб. на акцию. А за 2018 год акционеры компании должны в совокупности получить 22.5 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 14.3%. Стоит отметить, НЛМК одна из немногих компаний, выплачивающая дивиденды каждый квартал, и дивидендная доходность ее акций является одной из самых высоких на рынке. Акции компании имеют потенциал роста до 170 руб.