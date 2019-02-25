Прогнозы Dropbox разочаровали инвесторов

Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Выручка Dropbox за четвертый квартал увеличилась на 23%, до 375,9 млн, операционная маржинальность повысилась до -3,2% против -12,2% результатов аналогичного квартала прошлого года. За весь прошлый год выручка выросла на 26%, до $1,4 млрд, а операционная маржинальность упала до -35% с прошлогодних -10,3%. Однако прогнозы топ-менеджмента разрушили надежды инвесторов на дальнейшее улучшение финансового положения Dropbox.

Компания ожидает снижения маржинальности на 1% из-за высоких расходов на поглощение HelloSign, которые ей предстоит нести в текущем году. Из-за переезда с другой офис в Сан-Франциско рентабельность Dropbox упадет еще на 2%. В связи с необходимостью соблюдать новые правила бухучета компания должна списать большую часть отложенной выручки поглощенной HelloSign, что может привести к замедлению темпов роста выручки.

Хотя на премаркете акции Dropbox теряют более 6%, я считаю, что их справедливая цена около $25. Советую инвесторам дождаться отчетности за первый квартал, по которой станет более понятно, какую сумму планируют списать у HelloSign из отложенной выручки.