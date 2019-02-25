Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-40

Доводим до Вашего сведения, что сегодня АЛЬФА-БАНК выполнил обязательства по выплате процентного дохода по второму купону биржевых облигаций серии БО-40 в объеме 368 500 000 рублей.

Параметры выпуска: ISIN: RU000A0ZYU21, идентификационный номер 4B024001326B от 06.02.2014г., объем эмиссии — 10 млрд. рублей, дата размещения — 21.02.2018, дата погашения — 04.03.2033.

Дата начала второго купонного периода — 23.08.2018, дата окончания — 22.02.2019, текущая ставка купона — 7,35%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год.

Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.