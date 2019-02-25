Оптимизм на глобальных рынках сегодня может способствовать попыткам теста недельных максимумов по индексу ММВБ

Новости о прогрессе в торговых переговорах поддерживают рисковые активы на глобальных рынках. Президент США Д.Трамп на своей странице в Twitter заявил, что отсрочит запланированное на 1 марта повышение пошлин на импорт китайских товаров, а также подтвердил намерение встретиться с лидером Китая Си Цзыньпином для подписания торговой сделки в марте (по словам С.Мнучина встреча более вероятна в конце марта) во Флориде. Состоявшийся на прошлой неделе очередной раунд переговоров был охарактеризован американским Президентом как «существенный прогресс» в дискуссии, и, по словам Трампа, стороны согласовали позиции по вопросам «защиты интеллектуальной собственности, передаче технологий, сельскому хозяйству, валюте».

В пятницу американские фондовые индексы завершили торги ростом на 0,6-0,9%, и сегодня в Азии оптимистичные настроения на рынках сохраняются – основные индексы региона торгуются на положительной территории, а китайский Shanghai Comp. и вовсе прибавляет около 4%, находясь на максимальных уровнях с июня прошлого года. Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, безусловно, воспринимается инвесторами позитивно, однако излишняя эйфория, на наш взгляд, может все же быть преждевременной – по факту приближения к консенсусу в торговых вопросах с Китаем на первый план может выходить вопрос дисбаланса в торговле с Европой (в частности, риски повышения пошлин на импорт автомобилей из Европы остаются весьма существенными). Обратим внимания, что индекс S&P 500 вплотную подобрался к зоне 2800-2820 пунктов, которая сдерживала попытки роста индекса с середины октября прошлого года.

Российский фондовый рынок последние полторы недели провел в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи, и к концу прошлой неделе сместился в верхнюю половину диапазона. Оптимизм на глобальных рынках сегодня, на наш взгляд, может способствовать попыткам теста недельных максимумов и движения в сторону 2500-2520 пунктов. Сезон корпоративной отчетности в РФ продолжается, и на текущей неделе свои результаты по МСФО представят ВТБ, ГМК Норильский никель, Сбербанк, Evraz. В секторальном разрезе на фоне стабильного курса рубля мы по-прежнему склонны отдавать больший приоритет внутренним секторам.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк