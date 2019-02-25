Пара USD/RUB может снизиться до 65

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Рынок завершилась на подъеме. Лидерами роста стали акции Россетей (+3,94%) и ФСК (+3,74%). Лидерами падения стали бумаги другой компании сектора – МРСК Приволжья (-5,41%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.



Правительство готовит поправки по дивидендам. Для естественных монополий (к ним относится большинство публичных компаний) сохранится возможность индивидуального подхода, прочие компании должны будут платить 50% консолидированной прибыли. Это не отличается кардинально от действовавших ранее правил. Не ожидаю спекулятивной игры в связи с этим. Объем дивиденда госкомпаний по сравнению с прошлым годом вырастет менее чем на 8%. Наибольший доход могут принести частные компании – Сургутнефтегаз и ГМК.



Рубль дорожает вопреки санкциям. Укрепление рубля связано с ростом цены на нефть (баррель Brent поднялся выше $67), налоговым периодом и растущим запасом ликвидности у банков. На неделе не публикуется важной статистики, которая сильно повлияет на рубль, ожидаю, что курс USD/RUB будет в диапазоне 65-66,50.



Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет важных событий, будет отыгрываться движение на внешних рынках. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.