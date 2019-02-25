Нет повода для падения курса евро ниже 74 руб./€

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник, 25 февраля, российский рынок акций вырос в отсутствие новостей об антироссийских санкциях и на фоне волны позитива на внешних площадках. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи уверенно протестировал критическую отметку в 2500 п., прибавив около 0,6%. Долларовый бенчмарк РТС продемонстрировал прирост на 1% до почти 1210 п. Из-за санкционной угрозы отечественный рынок акций может по-прежнему чувствовать себя слабее, чем остальные рынки, поэтому роста российских индексов больше, чем на 1% сегодня не прогнозируется.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции ГМК НорНикель (+2.2%), которые выросли вслед за котировками цен на никель. Акции «Уралкалия» выросли почти на 4% на новостях о том, что структура одного из акционеров «Уралкалия» направила оферту на выкуп 13,21% акций.

Внешний фон благоприятен для покупок. Глобальные фондовые рынки взбудоражены заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он собирается отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары совокупной стоимостью $200 млрд. Очевидно, стороны достигли прогресса по принципиальным вопросам, в том числе по защите интеллектуальной собственности, однако это не отменяет повышенной волатильности на рынках вплоть до заключения соглашения. На позитивной ноте американские и китайские фондовые индексы подскочили вверх. Европейские индикаторы рынка акций также подрастают в среднем на 0,5%. Пользуются спросом и рисковые активы развивающихся рынков.

Нефть Brent на волне повышения достигла уровня $67,2 за баррель, но пока ее рост носит осторожный характер и, скорее всего, в ближайшей перспективе ограничится отметкой $68 за баррель из-за опасений переизбытка предложения нефти из США.

Курс доллара США продолжил спуск к 65 руб./$, тем не менее притормозил у отметки 65,2 руб./$. В ближайшее время диапазон 65-66 руб./$, вероятнее всего, останется актуальным. Курс евро вслед за курсом доллара США опустился до 74 руб./€, но пока нет повода для того, чтобы курс евро продолжил снижение.