Продление торгового перемирия зарядило биржи оптимизмом

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В пятницу, 22 февраля, основные американские индексы закрылись в плюсе: Dow Jones прибавил 0,7%, NASDAQ — 0,91%, S&P500 вырос на 0,64%, до 2792 пунктов. 9 из 11 секторов поднялись в среднем на 0,6–1%, а финансовый сектор и ритейл снизились на 0,2–0,3%.



Котировки Kraft Heihnz (NASDAQ: KHC) обвалились на 27,5% после выхода финансовой отчетности. В своем релизе руководство объявило о сокращении дивидендов на 36% и о расследовании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). На этом фоне инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, который владеет 27% акций KHC, потерял около $4,5 млрд за один день.



Мировые фондовые площадки захлестнула новая волна оптимизма, вызванная успешно завершившимися американо-китайскими переговорами в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил о об отсрочке дедлайна по заключению торгового соглашения с Китаем. Однако это еще не означает, что торговая война окончена. На заключительном этапе переговоров позиции их участников могут ужесточиться, что вновь усилит неопределенность на глобальном рынке.



26-27 февраля состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе. Инвесторы ожидают услышать заявления о смягчении монетарной политики после трех лет постепенного повышения ставки. Сдержанная позиция ФРС позитивно воспринимается рынком.



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на фоне существенного прогресса в ходе торговых переговоров между КНР и США. Инвесторы на Шанхайской бирже охвачены эйфорией: CSI 300 взлетел на 5,95%, в то время как гонконгский Hang Seng и японский Nikkei прибавляют около 0,5%. Европейские индексы открылись ростом, обусловленным ожиданиями переноса крайнего срока Brexit из-за отсутствия признаков прорыва в переговорах между Брюсселем и Лондоном.



Сегодня аппетит к риску присутствует. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США растет до 2,67%. Золото торгуется в нуле у $1331 за тройскую унцию на фоне прогресса в ходе американо-китайских торговых переговоров. Утром фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%, приближаясь к 2800 пунктам. По нашим прогнозам, сегодняшний диапазон для индекса S&P500 — 2790–2820 пунктов.

Благодаря всеобщему подъему на фондовых площадках, нефть консолидировалась выше $67 за баррель, находясь около трехмесячного максимума. Однако дальнейший рост сдерживают опасения по поводу избытка предложения со стороны США. Прогноз по нефтяным котировкам на текущую неделю — $66–68 за баррель.