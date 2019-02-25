Комментарии

Увеличение спроса на солнечную энергию станет катализатором дальнейшего роста First Solar

25 февраля 2019

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

Выручка First Solar в четвертом квартале увеличилась на 103,8%, $691 млн, в основном за счет продаж в Японии, которая занимает третье место в мире по электрогенерации с долей 14% после США (15%) и Китая (более 30%). Однако консенсус предполагал результат на 14% выше, а именно $803,5 млн. Выручка First Solar за весь 2018 год составила $2,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию за четвертый квартал достигла $0,49, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере $4,14. Впрочем, и здесь First Solar недотянула до общерыночных ожиданий, предполагавших прибыль в $0,60 на акцию.

В 2018 году давление на сектор солнечной энергетики оказал внешнеторговый конфликт между США и Китаем. Он вызвал опасения по поводу избыточного предложения, так как основной потребитель оборудования для электрогенерации — Китай, планирующий увеличить долю возобновляемой энергетики с 5% до 20% в течение 10 лет. Реализация этой стратегии станет катализатором дальнейшего роста First Solar. Я ожидаю восстановления мирового спроса на солнечную энергию на 10–15% и прогнозирую повышение выручки компании в текущем году на 50%. Однако проблема маржинальности остается. в последнем квартале 2018 года она увеличилась за счет меньшего объема заказов, но в этом году ожидается усиление спроса на солнечные батареи, что приведет к ухудшению операционной маржинальности. Ожидаю, что позитивные изменения увидим только к третьему-четвертому кварталу. Таким образом, можно ожидать падения котировок First Solar до $40-45, что создаст отличную возможность для покупки акции с целью $55,95.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги