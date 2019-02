Увеличение спроса на солнечную энергию станет катализатором дальнейшего роста First Solar

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:



Выручка First Solar в четвертом квартале увеличилась на 103,8%, $691 млн, в основном за счет продаж в Японии, которая занимает третье место в мире по электрогенерации с долей 14% после США (15%) и Китая (более 30%). Однако консенсус предполагал результат на 14% выше, а именно $803,5 млн. Выручка First Solar за весь 2018 год составила $2,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию за четвертый квартал достигла $0,49, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в размере $4,14. Впрочем, и здесь First Solar недотянула до общерыночных ожиданий, предполагавших прибыль в $0,60 на акцию.



В 2018 году давление на сектор солнечной энергетики оказал внешнеторговый конфликт между США и Китаем. Он вызвал опасения по поводу избыточного предложения, так как основной потребитель оборудования для электрогенерации — Китай, планирующий увеличить долю возобновляемой энергетики с 5% до 20% в течение 10 лет. Реализация этой стратегии станет катализатором дальнейшего роста First Solar. Я ожидаю восстановления мирового спроса на солнечную энергию на 10–15% и прогнозирую повышение выручки компании в текущем году на 50%. Однако проблема маржинальности остается. в последнем квартале 2018 года она увеличилась за счет меньшего объема заказов, но в этом году ожидается усиление спроса на солнечные батареи, что приведет к ухудшению операционной маржинальности. Ожидаю, что позитивные изменения увидим только к третьему-четвертому кварталу. Таким образом, можно ожидать падения котировок First Solar до $40-45, что создаст отличную возможность для покупки акции с целью $55,95.