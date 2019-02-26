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Сильное падение цен на нефть формирует базу для развития коррекционных настроений на российском рынке акций

26 февраля 2019

Сегодня в ходе торгов индекс МосБиржи (+0,2%) протестировал "круглую" отметку в 2500 пунктов, но не сумел ее преодолеть на фоне слабости нефтяных котировок, нивелировавшей общий позитивный настрой на мировых рынках. заданный заявлениями США и КНР о достигнутом прогрессе в ходе очередного раунда торговых переговоров.
Из ключевых секторов лишь акции металлургических и горнодобывающих компаний смогли стать бенефициарами ослабления опасения "торговых войн": акции НорНикеля (+3,3%), следуя за ценами на палладий, обновили исторический максимумы, бумаги РусАла (+1,9%) вернулись к уровню к 32 руб., а "фишки" сталелитейного сектора (Северсталь:+2,8%; ММК: +2,0%)- к уровням начала февраля. Слабо здесь смотрелись акции Полиметалла (-1,5%), а также безыдейная ТМК (-1,3%).

В остальных секторах наблюдался лишь точечный спрос, фокусировавшийся не в ключевых российских "голубых фишках": активный рост котировок из ликвидных бумаг показали только Уралкалий (+4,3%) и Яндекс (+3,8%).
В финансовом секторе наиболее ликвидные бумаги смогли показали лишь умеренный рост, в пределах 0,4%.
А акции "нефтянки" - преимущественно корректировались во главе с Роснефтью (-1,3%) и Татнефтью (-1,6%). Исключение составили лишь Лукойл (+0,1%), сумевший, вопреки снижению цен на нефть обновить исторические максимумы, "префы" Сургутнефтегаза (+0,3%) и заметно отставшая от рынка малоликвидная Башнефть (+0,6%).
В потребсекторе фиксация прибыли также преобладала (Магните: -1,0%; Х5: -1,7%; Детский Мир: +0,7%).
В электроэнергетике, где была зафиксирована разнонаправленная динамика, отметим коррекцию перегретых бумаг ОГК-2 (-2,0%), ФСК (-0,4%) и Россетей (оа: -1,1%; па: -1,4%), и развитие отскока в Русгидро (+0,8%) и Юнипро (+1,2%). Из идей роста по итогам дня отметим также ПИК (+1,1%).

Сегодняшнее сильное падение цен на нефть, с возвратом стоимости нефти марки Brent в диапазон 60-65 долл./барр. формирует базу для развития коррекционных настроений на российском рынке акций в конце месяца и заставляет нас более осторожно оценивать ближайшие перспективы индекса Мосбиржи.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк


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