Комментарии

Российский рынок консолидировался около сильных психологических уровней

26 февраля 2019


Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник индекс Мосбиржи и бенчмарк РТС попытались покорить уровни сопротивления 2500 п. и 1200 п., соответственно. Завтра ожидаю диапазон по индексу Мосбиржи: 2480-2510 п., по индексу РТС: 1190-1220 п.

Оптимизм на мировых площадках поддерживает локальный рынок. Азиатские индексы закрылись ростом на фоне отсрочки крайнего срока повышения тарифов. Американские фондовые индексы подхватили азиатские настроения и открылись в зеленой зоне.

Цены на нефть Brent упали на 1,8% после призыва президента США Дональда Трампа к ОПЕК приостановить сокращение добычи нефти. Полагаю, цены на нефть консолидируются в интервале $65-67 за баррель в краткосрочной перспективе.

Рубль торгуется ниже 65,5 руб./$. Возможно, коррекция нефтяных цен перестанет оказывать поддержку рублю. Если добавятся новые антироссийские намерения со стороны Запада, то можно ожидать очередное ослабление рубля. На данный момент ожидаю, что рубль продолжит колебания в коридоре 65-66 руб./$ в краткосрочной перспективе. 

Завтра отчет по МСФО представит компания ГМК НорНикель. Ожидается рост прибыли около 20%. Цены на палладий выросли на 34% во втором полугодии и продолжат вносить основной вклад в рост выручки компании, тогда как ГМК НорНикель является мировым лидером по производству палладия.
 


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