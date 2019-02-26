Положительная динамика акций Berkshire возобновится во 2П 2019-го

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:



Уоррен Баффет 23 февраля опубликовал ежегодное письмо, впервые за три десятилетия поменяв его структуру. Это послание всегда начиналось с процентного изменения балансовой стоимости компании на акцию, однако данная метрика потеряла свою значимость, так как от каждой сделки балансовая стоимость уменьшается.



В текущем году, возможно, компания проведет обратный выкуп акций по ценам выше балансовой стоимости, но ниже оценки внутренней стоимости компании, что благоприятно скажется на динамике ее котировок.



Доли компаний, входящих в портфель Berkshire Hathaway, увеличились без дополнительных усилий из-за обратного выкупа акций эмитентов. Однако это не привело к значительному росту стоимости портфеля: за год она поднялась лишь до $172 млрд против $170 млрд в конце 2017-го. Причина этого — внешнеторговые конфликты с участием США и опасения по поводу замедлении роста мировой экономики.



Вероятно, положительная динамика акций Berkshire возобновится во втором полугодии 2019 года, когда геополитическая неопределенность, оказывающая давление на инвестиционный портфель компании, исчезнет. 4 мая состоится ежегодное собрание Berkshire, на котором будет представлено дальнейшее видение бизнеса.