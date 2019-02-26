Комментарии

Позитивной динамике способствуют внешний фон и отчетность ГМК

26 февраля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Однако, индекс Мосбиржи, все же, закрылся ниже психологической отметки 2500 п. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+3,83%). Лидерами падения снова стали бумаги МРСК Приволжья (-2,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Отчетность за 2018 год по МСФО опубликует ГМК Норникель (+3,34%). Ожидается, что выручка достигла $11,5 млрд (+26% YoY), EBITDA $5,9 млрд, прибыль – $3,6 млрд. За 4 месяца акции прибавили 36%, это самая динамичная сырьевая бумага. Интерес инвесторов подогревается ожиданием дивиденда в размере не менее 1000 руб. на акцию, а также ростом цен на основные металлы, производимые компанией – палладий, никель, платину и медь.

Ожидаю рост в пределах 1%. Позитивной динамике благоприятствуют внешний фон и отчетность ГМК. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2500-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги