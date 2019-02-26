Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 2 788,6899 руб/1 г золота и 33,3000/1 г серебра
26 февраля 2019
ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 788,6899 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3000 руб.
- 1 грамм платины - 1 783,3800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 197,5000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5699 р. (0,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,63%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,1100 р. (2,01%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
73,7800 р. (2,36%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.