Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 февраля: 2 788,6899 руб/1 г золота и 33,3000/1 г серебра ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 788,6899 руб.

1 грамм серебра - 33,3000 руб.

1 грамм платины - 1 783,3800 руб.

1 грамм палладия - 3 197,5000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5699 р. (0,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,63%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,1100 р. (2,01%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7800 р. (2,36%) .

dims

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/ СИА /

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