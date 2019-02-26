Комментарии

Российский рынок акций вновь подвергся давлению извне

26 февраля 2019


Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 26 февраля российский рынок акций снижается в связи с ухудшением внешнего фона. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился на 0.7% до 2477 п., долларовый бенчмарк РТС съехал вниз на 1% до 1180 п. Полагаю, что в ближайшее время акции на отечественном рынке приостановят падение. Ожидаю закрытия в интервалах 2470-2480 пп. по индексу Мосбиржи и 1180-1190 пп. по индексу РТС.

ГМК Норильский никель объявил финансовые результаты по МСФО за 2018 год, которые оказались лучше прогнозов. Компания добилась роста выручки на 28% год-к-году до 11.7 млрд долларов США, в том числе за счет продаж серьезно подорожавшего палладия из ранее накопленных запасов. При этом показатель EBITDA увеличился на 56% год-к-году до 6.2 млрд рублей. В результате маржа по EBITDA выросла с 44% до 53%.

На глобальных площадках наблюдается коррекционное снижение из-за заявления президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может не состояться в принципе. Китайские фондовые индексы фиксируют потери, превышающие 1%. Также отмечается потеря интереса к рисковым активам и развивающимся рынкам.

Цены на нефть эталонного сорта Brent колеблются около $65 за баррель, что является критическим уровнем. Если градус опасений инвесторов сегодня снизится, то нефть сможет удержаться в интервале $65-68 за баррель и продолжить консолидацию в обозначенном диапазоне. В противном случае цены на нефть ожидает падение в область $62-65 за баррель.

Курс доллара США сегодня поднялся до 65.6 руб./$, что обусловлено, по большей части, снижением цен на нефть. На днях рубль лишится поддержки налогового периода, однако в перспективе сохранит колебания в диапазоне 65-66 за 1$. Курс евро вырос вслед за курсом доллара США до 74.5 руб./€, тем не менее для курса остается актуальным диапазон 74-75 руб./€.


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