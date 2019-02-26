Фондовым индексам не хватает позитивных драйверов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Американские фондовые площадки 25 февраля закрылись в незначительном плюсе. Индекс S&P500 протестировал отметку 2800 п., однако завершил торги на отметке 2796 п., прибавив по итогам дня 0,12% и практически вернувшись к уровню открытия. Для закрепления индекса широкого рынка выше 2800 п. не хватило «бычьей» активности. NASDAQ поднялся на 0,36%, Dow Jones — на 0,23%.



В лидерах роста были сырьевой сектор, котировки которого повысились на 0,65%. Технологии прибавили 0,49%. Аутсайдерами стали сектора недвижимости и коммунальных услуг, потерявшие в цене 0,81% и 0,64% соответственно.



По данным Министерства торговли США, оптовые торговые запасы за декабрь увеличились на 1,1% после декабрьских 0,3%, что превысило ожидания аналитиков.

На мировые фондовые площадки вновь давит неопределенность. Дональд Трамп подтвердил, что крайний срок завершения перемирия с Китаем будет перенесен, однако после его заявления о том, что торговая сделка может не состояться в принципе, оптимизм инвесторов угас.



В ходе сегодняшней торговой сессии биржи Юго-Восточной Азии потеряли 0,4–1,2%. Европейские рынки вслед за АТР открылись снижением в пределах 0,5–1%.

Аппетит к риску отсутствует. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США опустилась до 2,65%. Золото подешевело до $1327 за тройскую унцию. «Индекс страха» VIX прибавляет 0,74% и составляет 15 п. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,24%. По нашим прогнозам, сегодня индекс широкого рынка скорректируется и закрепится в интервале 2750–2790 пунктов.



Из макроэкономической статистики сегодня стоит отследить публикацию данных о числе выданных разрешений на строительство за декабрь. Ожидается снижение показателя до 1,290 млн с высоких значений ноября, составивших 1,328 млн. Стоит также обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчетом о монетарной политике и состоянии экономики страны перед Сенатом и Конгрессом.



Нефтяные котировки продолжают снижение и колеблются около $65 за баррель после заявления Дональда Трампа о том, что цены на черное золото слишком высоки, и его призыва к ОПЕК увеличить добычу. Повышение предложения закономерно спровоцирует дальнейшее падение цен. Полагаем, что нефть на текущей неделе опустится в диапазон $62–65 за баррель.



До открытия рынка сегодня отчитается Home Depot, после закрытия свои результаты представят Palo Alto Networks и Papa John's (NASDAQ: PZZA). От последней ожидается снижение выручки за четвертый квартал на 15–20%. У компании есть трудности, связанные с высокой конкуренцией в сегменте производства пиццы. Ее конкуренты проводят маркетинговые акции и предоставляют клиентам скидки, а у Papa John's из-за проводимой реструктуризации торговых точек нет свободных денежных средств для финансирования программ лояльности. Понижение прогноза компании на текущий год также негативным образом отразится на динамике ее акций.