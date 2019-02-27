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Падение прибыли AAC Technologies Holdings Inc. – результат снижения продаж Apple на 12%

27 февраля 2019

Гонконгский поставщик Apple, AAC Technologies Holdings Inc., предупредил о возможном снижении прибыли в I квартале на 65-75% Гонконг

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Падение прибыли AAC Technologies Holdings Inc. в четвертом квартале сразу на 65-75% обусловлено снижением продаж смартфонов Apple на 12% в годовом выражении. Более того, в Китае продажи этой продукции снизились на 20%. Основные причины такой динамики в замедлении китайской экономики, уменьшении покупательной способности населения и торговом конфликте между США и КНР. В результате спрос покупателей сместился в сторону более дешевых китайских смартфонов. Например, продажи смартфонов основного местного конкурента Apple — Huawei за четвертый квартал увеличились на 37,6% по всему миру и на 23% в Китае. Отсутствие серьезных различий в технических характеристиках смартфонов закономерно привело к тому, что конкуренцию в борьбе за покупателя выигрывают местные бренды.

В настоящий момент доля Apple на рынке производителей смартфонов в мире составляет 15,8%, что ограничивает прибыль ее поставщиков. В текущем году лучше избегать инвестиций в AAC Technologies Holdings Inc., так как Apple снизила прогнозы по своей дальнейшей выручке, а это негативно отразится на финансовых показателях дистрибьюторов ее смартфонов.


/ СИА /
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