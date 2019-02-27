Комментарии

Российский рынок растерял оптимизм вслед за глобальным рынком

27 февраля 2019

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник российский рынок закрывается в красной зоне. Завтра ожидаю продолжение коррекции. Диапазон по индексу МосБиржи: 2450 – 2480 п., по индексу РТС: 1150 – 1190 п. 

Внешний фон резко ухудшился. Азиатский рынок закрылся падением на 0,4-0,7%. Оптимизм по поводу переноса крайнего срока временного торгового перемирия рассеялся после заявления Дональда Трампа о том, что торговая сделка может не состояться. Американские индексы открылись в красной зоне.

Нефть торгуется около $65 за баррель. Рост нефти сдерживает рост добычи нефти в США, а также обращение президента США Дональда Трампа к ОПЕК с сообщением о необходимости приостановить сокращение добычи нефти. Пока нет предпосылок для того, чтобы нефть вышла из коридора $65-$68 за баррель в краткосрочной перспективе.

Снижение нефтяных цен спровоцировало очередную волну ослабления рубля. Курс доллара США движется по направлению к 66 руб./$. Ожидаю дальнейшую консолидацию рубля в диапазоне 65-66 руб./$ на текущей неделе.  

Сегодня Магнит объявил о том, что в результате buyback выкупил 98,5% от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Однако на акциях это не отразилось, падение составило более 1%.

Акции Сбербанка снизились на 0,7% после заявления Германа Грефа о недополученной прибыли в результате ошибок ИИ. Полагаю, ИИ будет доработан, в результате использование алгоритмов для оценки рисков банка позволит снизить общие потери, что гораздо важнее текущих ошибок в долгосрочной перспективе.


/ СИА /
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