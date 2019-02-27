Wintershall DEA при размещении может получить оценку порядка 20 млрд евро

IPO объединенной компании Wintershall DEA ожидается во второй половине 2020 г.



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



BASF — корпорация с огромной продуктовой линейкой, а также проектами по разведке и добыче нефти и газа. LetterOne инвестирует в энергетические и углеводородные проекты, ориентированные на разведку и добычу. Новая объединенная компания Wintershall DEA, которая должна образоваться в ближайшее время, станет одним из крупнейших в Европе независимых производителей газа и нефти. Сделка ожидается с 2017 года, ее завершение изначально планировалось в конце 2018-го.



Данное слияние усилит устойчивость бизнеса BASF в условиях геополитической неопределенности и снижения зависимости от импорта углеводородов из США. На мой взгляд, ключевым партнером компании останется Россия, на территории которой доля доказанных запасов компании составляет почти 50%. Приоритетным для этого сотрудничества является совместный проект Северный поток – 2, так как по завершении строительства этого газопровода Европа сможет импортировать российский сжиженный газ, который дешевле американского.



Стоимость нефтегазовых компаний связана с конъюнктурой нефтяного рынка. Доходы только Wintershall за 2018 год составляют порядка 2,8 млрд евро, доходы объединенной компании оцениваются почти в 5 млрд евро. Объединенная компания при размещении может получить оценку порядка 20 млрд евро.