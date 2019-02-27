Комментарии

Wintershall DEA при размещении может получить оценку порядка 20 млрд евро

27 февраля 2019

IPO объединенной компании Wintershall DEA ожидается во второй половине 2020 г.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

BASF — корпорация с огромной продуктовой линейкой, а также проектами по разведке и добыче нефти и газа. LetterOne инвестирует в энергетические и углеводородные проекты, ориентированные на разведку и добычу. Новая объединенная компания Wintershall DEA, которая должна образоваться в ближайшее время, станет одним из крупнейших в Европе независимых производителей газа и нефти. Сделка ожидается с 2017 года, ее завершение изначально планировалось в конце 2018-го.

Данное слияние усилит устойчивость бизнеса BASF в условиях геополитической неопределенности и снижения зависимости от импорта углеводородов из США. На мой взгляд, ключевым партнером компании останется Россия, на территории которой доля доказанных запасов компании составляет почти 50%. Приоритетным для этого сотрудничества является совместный проект Северный поток – 2, так как по завершении строительства этого газопровода Европа сможет импортировать российский сжиженный газ, который дешевле американского.

Стоимость нефтегазовых компаний связана с конъюнктурой нефтяного рынка. Доходы только Wintershall за 2018 год составляют порядка 2,8 млрд евро, доходы объединенной компании оцениваются почти в 5 млрд евро. Объединенная компания при размещении может получить оценку порядка 20 млрд евро.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)
Система быстрых платежей должна получить принципиально новую защиту
ЦБ спрогнозировал снижение комиссии за безналичный расчет после запуска системы быстрых платежей
Банки не будут брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги