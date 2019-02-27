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Сбербанк сообщает о полном погашении еврооблигаций Серии 17 ISIN XS1032750165/US78406JAE47

27 февраля 2019

ПАО Сбербанк сообщает, что в соответствии с условиями субординированных еврооблигаций Серии 17 ISIN XS1032750165/US78406JAE47, выпущенных S.B. Capital S.A. 21 февраля 2014 года, Банк осуществил полное погашение еврооблигаций по номиналу 26 февраля 2019 года.


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