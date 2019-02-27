Комментарии

Газпром удержит долю в Европе

27 февраля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС опустился ниже психологической отметки 1200 п. Лидерами роста стали акции Распадской (+2,23%). Лидерами падения снова стали бумаги X5 Retail (-2,03%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Норникель (-1,13%) оправдал прогноз. Основные финансовые результаты оказались близко к ожиданиям. Компания может выплатить до 1400 руб. дивиденда (с учетом промежуточных в размере 776 руб.). По итогам 1-го квартала выручка составит, по нашим прогнозам, $5,7 млрд, EBITDA $3,1 млрд. Сейчас ГМК среди лучших сырьевых компаний по рентабельности. Бумага, на наш взгляд, все еще дешева, Р/Е = 8, при этом прогнозируемая дивидендная доходность около 10% в долларах. Оценка «лучше рынка», долгосрочная рекомендация «держать», цель на 12 месяцев – 17 тыс. руб.

Газпром (-0,49%) уверен в прочности экспортных позиций. Несмотря на строительство Северного потка-2 сохраняются риски снижения объема экспорта в Европу до 185 млрд куб.м. на фоне давления со стороны американского СПГ. Однако низкие цены, $220-230/тыс. куб. позволят удерживать достаточно прочные позиции. Компания рассчитывает сохранить долю на европейском рынке не менее 35%. Это можно считать пессимистическим прогнозом. При хорошей конъюнктуре рынка, доля составит не менее 38%.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет важных событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.


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