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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 февраля: 2 800,7000 руб/1 г золота и 33,6600/1 г серебра

27 февраля 2019
ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 800,7000 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 789,0000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 251,0100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0101 р. (0,43%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,08%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6200 р. (0,32%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,5100 р. (1,67%).

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