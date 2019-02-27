Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 февраля: 2 800,7000 руб/1 г золота и 33,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 800,7000 руб.

1 грамм серебра - 33,6600 руб.

1 грамм платины - 1 789,0000 руб.

1 грамм палладия - 3 251,0100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0101 р. (0,43%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (1,08%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,6200 р. (0,32%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,5100 р. (1,67%) .

dims

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/ СИА /

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