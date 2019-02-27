Комментарии

Потребители остались равнодушны к скидкам и акциям Papa John’s

27 февраля 2019

Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс»:

Papa John’s International впервые за последние десятилетие зафиксировала падение выручки, которая в 2018 году сократилась на 12%, до $1,57 млрд. При этом скорректированная прибыль компании немного подросла и достигла $40,8 млн. Квартальные результаты оказались значительно хуже годовых: выручка за последние три месяца 2018-го упала на 20%, до 374 млн, убыток составил $13,8 млн. Продажи same-store снизились на 8% по сравнению с аналогичным кварталом 2017 года, а за год показатель опустился на 7%. Papa John’s вложила $10 млн в рекламу, но потребители по-прежнему равнодушны к предлагаемым скидкам и акциям.

Как бы то ни было, рынки позитивно отреагировали на отчет. Полагаю, что это связано с недавними инвестициями в компанию фондом Starboard, который назначил в Papa John’s своего CEO. У Starboard есть подобный успешный опыт: в 2014 году он вложился в развитие ресторанной сети Darden. С учетом этого инвесторы оптимистично оценивают перспективы выручки и маржинальности Papa John’s и закладывают позитивные ожидания в котировки. Считаю, что результат работы фонда пока не ясен, поэтому стоит оценить два-три следующих квартальных отчета для получения более полной картины. На данный момент бумаги Papa John’s непривлекательны для инвестиций.


/ СИА /
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